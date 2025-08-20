Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали экс-участника батальона "Айдар"*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 20.08.2025
В ЛНР задержали экс-участника батальона "Айдар"*
Полицейские Луганской Народной Республики задержали экс-участника батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР. РИА Новости, 20.08.2025
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Полицейские Луганской Народной Республики задержали экс-участника батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 46-летнего жителя Старобельского округа, который в период с августа 2014 года по январь 2015 года на добровольной основе состоял в составе признанного в России террористическим батальона "Айдар"*, — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что на допросе задержанный подтвердил, что проходил службу в нацбатальоне на должности стрелка и стоял на блокпосту в Половинкино. "В настоящее время в отношении бывшего "айдаровца"* возбуждено уголовное дело за участие в террористическом сообществе. Расследованием занимаются следователи следственного управления регионального СК. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - дополнили в пресс-службе. В 2022 году после освобождения ВС РФ села Половинкино в ЛНР, там была обнаружена тайная тюрьма запрещенного нацбатальона "Айдар"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Полицейские Луганской Народной Республики задержали экс-участника батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 46-летнего жителя Старобельского округа, который в период с августа 2014 года по январь 2015 года на добровольной основе состоял в составе признанного в России террористическим батальона "Айдар"*, — сообщили в пресс-службе.
Украинская бронетехника рядом в Сумской области
ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*
19 августа, 07:10
19 августа, 07:10
Уточняется, что на допросе задержанный подтвердил, что проходил службу в нацбатальоне на должности стрелка и стоял на блокпосту в Половинкино.
"В настоящее время в отношении бывшего "айдаровца"* возбуждено уголовное дело за участие в террористическом сообществе. Расследованием занимаются следователи следственного управления регионального СК. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - дополнили в пресс-службе.
В 2022 году после освобождения ВС РФ села Половинкино в ЛНР, там была обнаружена тайная тюрьма запрещенного нацбатальона "Айдар"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Скульптура богини Фемиды
Жительница ЛНР получила срок за службу в батальоне "Айдар"*
11 августа, 15:41
11 августа, 15:41
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
