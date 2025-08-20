https://ria.ru/20250820/lnr-2036601527.html
В ЛНР задержали экс-участника батальона "Айдар"*
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Полицейские Луганской Народной Республики задержали экс-участника батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 46-летнего жителя Старобельского округа, который в период с августа 2014 года по январь 2015 года на добровольной основе состоял в составе признанного в России террористическим батальона "Айдар"*, — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что на допросе задержанный подтвердил, что проходил службу в нацбатальоне на должности стрелка и стоял на блокпосту в Половинкино. "В настоящее время в отношении бывшего "айдаровца"* возбуждено уголовное дело за участие в террористическом сообществе. Расследованием занимаются следователи следственного управления регионального СК. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - дополнили в пресс-службе. В 2022 году после освобождения ВС РФ села Половинкино в ЛНР, там была обнаружена тайная тюрьма запрещенного нацбатальона "Айдар"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
