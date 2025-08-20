https://ria.ru/20250820/lnr-2036460312.html

В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений

В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений

ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 300 строений повреждены в результате природного пожара, из-за которого в Станично-Луганском округе ЛНР был объявлен режим ЧС, сообщили в Telegram-канале правительства республики. Ранее в понедельник в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе Республики. В МЧС сообщили, что площадь пожара к утру вторника составила 458 гектаров. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. Волгоградская область направила группировку сил и средств для помощи в ликвидации пожара. "В общей сложности в результате пожаров уничтожены или повреждены 306 строений", - сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, в ходе обхода территории был произведен подсчет пострадавших от огня строений. При подсчете учитывались все постройки, находящиеся в пределах садового товарищества - дачные домики, бытовки, сараи и небольшие постройки хозяйственного назначения. Уточняется, что по состоянию на 7.00 среды площадь пожара составляет порядка 500 гектаров, из которых более 430 гектаров – лесной массив. "В данный момент зафиксированы два очага тления на территории лесничества. Распространение огня не наблюдается. Тушение продолжается. Всего на ликвидацию ЧС привлечено 58 единиц техники и 458 человек личного состава, включая пожарных МЧС России, сотрудников лесхоза, представителей от муниципального округа, силовых структур, студенческого корпуса спасателей и службы спасения Волгоградской области", - отметил первый вице-премьер.

