В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений
11:08 20.08.2025
В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений
В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений
2025-08-20T11:08:00+03:00
2025-08-20T11:08:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 300 строений повреждены в результате природного пожара, из-за которого в Станично-Луганском округе ЛНР был объявлен режим ЧС, сообщили в Telegram-канале правительства республики. Ранее в понедельник в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе Республики. В МЧС сообщили, что площадь пожара к утру вторника составила 458 гектаров. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. Волгоградская область направила группировку сил и средств для помощи в ликвидации пожара. "В общей сложности в результате пожаров уничтожены или повреждены 306 строений", - сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, в ходе обхода территории был произведен подсчет пострадавших от огня строений. При подсчете учитывались все постройки, находящиеся в пределах садового товарищества - дачные домики, бытовки, сараи и небольшие постройки хозяйственного назначения. Уточняется, что по состоянию на 7.00 среды площадь пожара составляет порядка 500 гектаров, из которых более 430 гектаров – лесной массив. "В данный момент зафиксированы два очага тления на территории лесничества. Распространение огня не наблюдается. Тушение продолжается. Всего на ликвидацию ЧС привлечено 58 единиц техники и 458 человек личного состава, включая пожарных МЧС России, сотрудников лесхоза, представителей от муниципального округа, силовых структур, студенческого корпуса спасателей и службы спасения Волгоградской области", - отметил первый вице-премьер.
луганская народная республика
волгоградская область
россия
2025
Природный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР
Одиннадцать человек пострадали в результате масштабного природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР, повреждены порядка 100 строений, сообщает МЧС. Из-за сильного ветра сохраняется угроза распространения огня, добавили в ведомстве.
2025-08-20T11:08
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Более 300 строений повреждены в результате природного пожара, из-за которого в Станично-Луганском округе ЛНР был объявлен режим ЧС, сообщили в Telegram-канале правительства республики.
Ранее в понедельник в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе Республики. В МЧС сообщили, что площадь пожара к утру вторника составила 458 гектаров. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. Волгоградская область направила группировку сил и средств для помощи в ликвидации пожара.
"В общей сложности в результате пожаров уничтожены или повреждены 306 строений", - сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, в ходе обхода территории был произведен подсчет пострадавших от огня строений. При подсчете учитывались все постройки, находящиеся в пределах садового товарищества - дачные домики, бытовки, сараи и небольшие постройки хозяйственного назначения. Уточняется, что по состоянию на 7.00 среды площадь пожара составляет порядка 500 гектаров, из которых более 430 гектаров – лесной массив.
"В данный момент зафиксированы два очага тления на территории лесничества. Распространение огня не наблюдается. Тушение продолжается. Всего на ликвидацию ЧС привлечено 58 единиц техники и 458 человек личного состава, включая пожарных МЧС России, сотрудников лесхоза, представителей от муниципального округа, силовых структур, студенческого корпуса спасателей и службы спасения Волгоградской области", - отметил первый вице-премьер.
