https://ria.ru/20250820/liven-2036601102.html
На Москву обрушился ливень
На Москву обрушился ливень - РИА Новости, 20.08.2025
На Москву обрушился ливень
Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:39:00+03:00
2025-08-20T20:39:00+03:00
2025-08-20T20:39:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036599307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f567320b124a8230c3f76f051f810206.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что вечером на Москву обрушится ливень, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр. В частности, сильный дождь идет в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.
https://ria.ru/20250819/temperatura-2036215058.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036599307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d717f15dc916a3186c9783bc02623672.jpg
Дежурство бригад "Мосводостока" на улицах Москвы на фоне непогоды в среду
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия
2025-08-20T20:39
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
На Москву обрушился ливень
Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду