На Москву обрушился ливень - РИА Новости, 20.08.2025
20:39 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/liven-2036601102.html
На Москву обрушился ливень
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что вечером на Москву обрушится ливень, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр. В частности, сильный дождь идет в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.
2025
Новости
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости.
В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что вечером на Москву обрушится ливень, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр.
В частности, сильный дождь идет в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.
