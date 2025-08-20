https://ria.ru/20250820/liven-2036601102.html

На Москву обрушился ливень

На Москву обрушился ливень - РИА Новости, 20.08.2025

На Москву обрушился ливень

Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T20:39:00+03:00

2025-08-20T20:39:00+03:00

2025-08-20T20:39:00+03:00

москва

евгений тишковец

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036599307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f567320b124a8230c3f76f051f810206.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обещанный ливень накрыл Москву вечером в среду, передает корреспондент РИА Новости. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что вечером на Москву обрушится ливень, за 12 часов может выпасть 15 литров дождевой воды на квадратный метр. В частности, сильный дождь идет в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.

https://ria.ru/20250819/temperatura-2036215058.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дежурство бригад "Мосводостока" на улицах Москвы на фоне непогоды в среду Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия 2025-08-20T20:39 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец, общество