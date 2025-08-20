Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения
10:37 20.08.2025 (обновлено: 18:34 20.08.2025)
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения - РИА Новости, 20.08.2025
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения
Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства. "Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями", — говорится в заявлении. Методические рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций. Их разработали для практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и материально-технического оснащения школьных библиотек. Рекомендации разработали по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов. "Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", — рассказали в Минпросвещения. Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы). Их также сгруппировали по разделам: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения

Минпросвещения подготовило список патриотической литературы для школьников

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства.
"Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями", — говорится в заявлении.
Методические рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций. Их разработали для практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и материально-технического оснащения школьных библиотек.
Рекомендации разработали по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов.
"Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", — рассказали в Минпросвещения.
Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы).
Их также сгруппировали по разделам: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".
