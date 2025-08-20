https://ria.ru/20250820/literatura-2036454421.html

Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения

Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения - РИА Новости, 20.08.2025

Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения

Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T10:37:00+03:00

2025-08-20T10:37:00+03:00

2025-08-20T18:34:00+03:00

общество

россия

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97958/94/979589470_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_602e927859a710f0ac4577d10098ad1c.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства. "Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями", — говорится в заявлении. Методические рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций. Их разработали для практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и материально-технического оснащения школьных библиотек. Рекомендации разработали по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов. "Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", — рассказали в Минпросвещения. Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы). Их также сгруппировали по разделам: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".

https://ria.ru/20250819/filmy-2036256081.html

https://ria.ru/20250818/rt-2036167840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы