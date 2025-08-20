https://ria.ru/20250820/literatura-2036454421.html
Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минпросвещения к началу нового учебного года подготовило список патриотической литературы для внеклассного чтения, сообщается на сайте министерства. "Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями", — говорится в заявлении. Методические рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций. Их разработали для практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и материально-технического оснащения школьных библиотек. Рекомендации разработали по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов. "Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", — рассказали в Минпросвещения. Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы). Их также сгруппировали по разделам: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".
