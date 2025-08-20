https://ria.ru/20250820/likhachev-2036604375.html
Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли
Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в составе группы "Uma2rman" сыграл перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей", проходящего в среду в Нижнем Новгороде и посвященного 80-летию атомной отрасли России, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, собравшее около 30 тысяч человек, проходит на стадионе "Нижний Новгород". Лихачев, сыграв на ритм-гитаре, вместе с музыкантами "Uma2rman" исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева. Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса. Двадцатого августа 1945 года руководство СССР постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. "Росатом" сейчас является лидером мировой атомной индустрии, выполняет также крупные проекты в неядерных областях. В "Росатоме" действуют свыше 450 предприятий и организаций, там трудятся более 420 тысяч специалистов.
Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли
Лихачев с гитарой в руках открыл торжественное шоу к 80-летию атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости.
Он сыграл в составе группы "Uma2rman" перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей" и исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева.
Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса.
