Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли

Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли - РИА Новости, 20.08.2025

Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в составе группы "Uma2rman" сыграл перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра...

2025-08-20T21:13:00+03:00

2025-08-20T21:13:00+03:00

2025-08-20T21:47:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

атомная энергетика

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036605484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a287a435ab7d69d1b901f5e971eb6ad.jpg

Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в составе группы "Uma2rman" сыграл перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей", проходящего в среду в Нижнем Новгороде и посвященного 80-летию атомной отрасли России, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, собравшее около 30 тысяч человек, проходит на стадионе "Нижний Новгород". Лихачев, сыграв на ритм-гитаре, вместе с музыкантами "Uma2rman" исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева. Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса. Двадцатого августа 1945 года руководство СССР постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. "Росатом" сейчас является лидером мировой атомной индустрии, выполняет также крупные проекты в неядерных областях. В "Росатоме" действуют свыше 450 предприятий и организаций, там трудятся более 420 тысяч специалистов.

россия

2025

Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли Лихачев с гитарой в руках открыл торжественное шоу к 80-летию атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. Он сыграл в составе группы "Uma2rman" перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей" и исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева. Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса. 2025-08-20T21:13 true PT0M06S

