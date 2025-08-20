https://ria.ru/20250820/lavrov-2036513581.html
США стоит разъяснить Украине важность создания рабочих групп, заявил Лавров
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США разъяснят Киеву важность предложения Москвы создать три рабочие группы в рамках стамбульских переговоров, это стало бы важным шагом по повышению уровня делегаций на переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что на последнем раунде переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине создать три рабочие группы для того, чтобы конкретно рассматривать военные вопросы, гуманитарные и политические. "По итогам разговора позавчера с президентом (США Дональдом) Трампом наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры (РФ и Украины - ред.), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций. Как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, чтобы в рамках процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования", - сказал Лавров журналистам. "Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны. Но поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям и мы получим реакцию. Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, по повышению степени конкретности и по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования", - добавил Лавров.
Лавров: РФ надеется, что США разъяснят Киеву важность создания рабочих групп