Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
14:41 20.08.2025
Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, отвечая на вопрос журналиста о готовности России к трехсторонней встречи.
в мире, россия, сергей лавров, украина, айман ас-сафади, иордания
В мире, Россия, Сергей Лавров, Украина, Айман ас-Сафади, Иордания
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, отвечая на вопрос журналиста о готовности России к трехсторонней встречи.
Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
В мире Россия Сергей Лавров Украина Айман ас-Сафади Иордания
 
 
