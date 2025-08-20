https://ria.ru/20250820/lavrov-2036511583.html
Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров
Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров
Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:41:00+03:00
2025-08-20T14:41:00+03:00
2025-08-20T14:41:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
украина
айман ас-сафади
иордания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, отвечая на вопрос журналиста о готовности России к трехсторонней встречи.
https://ria.ru/20250820/garantii-2036499307.html
россия
украина
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, украина, айман ас-сафади, иордания
В мире, Россия, Сергей Лавров, Украина, Айман ас-Сафади, Иордания
Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров
Лавров: потенциальный трехсторонний саммит не должен ухудшать ситуацию