Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров

Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025

Трехсторонний саммит по Украине нужно тщательно подготовить, заявил Лавров

Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел...

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Потенциальный трехсторонний саммит не должен привести к ухудшению ситуацию, поэтому такие встречи нужно тщательно готовить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, отвечая на вопрос журналиста о готовности России к трехсторонней встречи.

