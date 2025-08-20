https://ria.ru/20250820/lavrov-2036507212.html
Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров
Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров
Москва пока видит со стороны Евросоюза только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва пока видит со стороны Евросоюза только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США”, - сказал он в ходе пресс-конференции в среду. "Как мы это наблюдали во время сопровождения господина Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе. Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - добавил Лавров.
Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров
