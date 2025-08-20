https://ria.ru/20250820/lavrov-2036507212.html

Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров

Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025

Москва видит со стороны ЕС только нагнетание обстановки, заявил Лавров

Москва пока видит со стороны Евросоюза только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:23:00+03:00

2025-08-20T14:23:00+03:00

2025-08-20T14:23:00+03:00

в мире

москва

сергей лавров

евросоюз

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036309849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cda633cff9b217b37a88b086a60da073.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва пока видит со стороны Евросоюза только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США”, - сказал он в ходе пресс-конференции в среду. "Как мы это наблюдали во время сопровождения господина Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе. Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250820/reshenie-2036303300.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сергей лавров, евросоюз, сша, россия, дональд трамп