США занимаются дипломатией на Украине, заявил Лавров
США занимаются дипломатией на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
США занимаются дипломатией на Украине, заявил Лавров
США в отличие от Европейского союза занимаются дипломатией на украинском направлении и ищут такие пути решения кризиса, которые гарантировали бы невозобновление РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:22:00+03:00
2025-08-20T14:22:00+03:00
2025-08-20T14:22:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США в отличие от Европейского союза занимаются дипломатией на украинском направлении и ищут такие пути решения кризиса, которые гарантировали бы невозобновление конфликта, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается президента Соединенных Штатов, его команды, мы видим, что они действительно... практически с момента прихода в Белый дом занимаются именно дипломатией на украинском направлении, что означает поиск взаимоприемлемых договоренностей, которые ликвидировали бы сами первопричины кризиса, это относится к любой конфликтной ситуации, и гарантировали бы невозобновление конфликта" - сказал Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Министр иностранных дел России отметил, что Европейский союз пока направляет свои усилия лишь на то, чтобы сохранить США в качестве поставщика вооружений на Украину.
