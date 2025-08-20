https://ria.ru/20250820/lavrov-2036501502.html
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла - РИА Новости, 20.08.2025
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:04:00+03:00
2025-08-20T14:04:00+03:00
2025-08-20T15:15:00+03:00
сергей лавров
россия
украина
москва
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", — подчеркнул он. Другие заявления ЛавроваО гарантиях безопасности Украине:"Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США".О дальнейших переговорах:"Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036384118.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
россия
украина
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, украина, москва, сша, владимир зеленский
Сергей Лавров, Россия, Украина, Москва, США, Владимир Зеленский
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Лавров назвал обсуждение гарантий безопасности Украины без России путем в никуда