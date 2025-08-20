Рейтинг@Mail.ru
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
14:04 20.08.2025 (обновлено: 15:15 20.08.2025)
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", — подчеркнул он. Другие заявления ЛавроваО гарантиях безопасности Украине:&quot;Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США&quot;.О дальнейших переговорах:&quot;Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать&quot;.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла

Лавров назвал обсуждение гарантий безопасности Украины без России путем в никуда

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", — подчеркнул он.

Другие заявления Лаврова

О гарантиях безопасности Украине:
  • всерьез обсуждать гарантии безопасности без России — путь в никуда;
  • гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться на равной основе с участием таких стран, как КНР, США, Британия, Франция;
  • в этом вопросе надо ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году;

В апреле 2022 года украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию.

  • коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы должны быть действительно надежными.
"Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
О дальнейших переговорах:
  • Россия видит все более четкое понимание со стороны США, что надо устранить первопричины кризиса;
  • Вашингтон ищет такие пути решения конфликта, которые гарантировали бы его невозобновление;
  • о перспективах трехсторонней встречи Россия — США — Украина: Москва готова к работе в любых форматах;
  • встречи на высшем уровне нужно готовить самым тщательным образом;
"Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
  • Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования;
  • Москва пока не получила ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса;
  • Россия рассчитывает, что США разъяснят Киеву важность создания рабочих групп, это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров.
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Накануне Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, США допускают поддержку Украины "в воздухе" в рамках будущих гарантий безопасности.

