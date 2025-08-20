https://ria.ru/20250820/lavrov-2036499043.html

Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису

Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису

Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису

РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины (украинского - ред.) кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто... выбрасывает красивый лозунги о немедленном прекращении огня и при этом говорить, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

