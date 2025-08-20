https://ria.ru/20250820/lavrov-2036499043.html
Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису
Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису - РИА Новости, 20.08.2025
Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису
РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины (украинского - ред.) кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто... выбрасывает красивый лозунги о немедленном прекращении огня и при этом говорить, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису
Лавров: США понимают необходимость устранить первопричины украинского кризиса