Лавров прокомментировал позицию США по украинскому кризису

13:56 20.08.2025 (обновлено: 14:06 20.08.2025)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины (украинского - ред.) кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто... выбрасывает красивый лозунги о немедленном прекращении огня и при этом говорить, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
россия, сергей лавров, айман ас-сафади, украина, сша
Россия, Сергей Лавров, Айман ас-Сафади, Украина, США
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ наблюдает все более четкое понимание со стороны США о необходимости устранить первопричины украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наблюдаем все более четкое понимание нашими партнерами в Соединенных Штатах необходимости устранить первопричины (украинского - ред.) кризиса, а не пытаться поддерживать тех, кто... выбрасывает красивый лозунги о немедленном прекращении огня и при этом говорить, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
РоссияСергей ЛавровАйман ас-СафадиУкраинаСША
 
 
