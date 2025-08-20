https://ria.ru/20250820/krym-2036477620.html
Жительнице Крыма вынесли приговор за передачу данных украинской разведке
Жительнице Крыма вынесли приговор за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 20.08.2025
Жительнице Крыма вынесли приговор за передачу данных украинской разведке
Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам колонии за передачу информации о местах расположения средств ПВО и дислокации российских войск... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:19:00+03:00
2025-08-20T12:19:00+03:00
2025-08-20T12:19:00+03:00
происшествия
республика крым
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам колонии за передачу информации о местах расположения средств ПВО и дислокации российских войск военной разведке Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Решение в отношении 28-летней женщины вынес Верховный суд Крыма. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в марте прошлого года, будучи противницей проведения специальной военной операции, женщина в одной из соцсетей вступила в сообщество, курируемое военной разведкой минобороны Украины. По заданию администратора канала женщина фотографировала места расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ, отметили в пресс-службе. За скриншоты геолокаций, отправленные куратору, осужденная получила около 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250815/gosizmena-2035444447.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, украина, россия
Происшествия, Республика Крым, Украина, Россия
Жительнице Крыма вынесли приговор за передачу данных украинской разведке
Жительница Крыма получила 15 лет колонии за передачу данных разведке Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам колонии за передачу информации о местах расположения средств ПВО и дислокации российских войск военной разведке Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Решение в отношении 28-летней женщины вынес Верховный суд Крыма
.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте прошлого года, будучи противницей проведения специальной военной операции, женщина в одной из соцсетей вступила в сообщество, курируемое военной разведкой минобороны Украины.
По заданию администратора канала женщина фотографировала места расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ
, отметили в пресс-службе. За скриншоты геолокаций, отправленные куратору, осужденная получила около 15 тысяч рублей.