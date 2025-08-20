https://ria.ru/20250820/krym-2036477620.html

Жительнице Крыма вынесли приговор за передачу данных украинской разведке

Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам колонии за передачу информации о местах расположения средств ПВО и дислокации российских войск... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:19:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам колонии за передачу информации о местах расположения средств ПВО и дислокации российских войск военной разведке Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Решение в отношении 28-летней женщины вынес Верховный суд Крыма. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в марте прошлого года, будучи противницей проведения специальной военной операции, женщина в одной из соцсетей вступила в сообщество, курируемое военной разведкой минобороны Украины. По заданию администратора канала женщина фотографировала места расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил РФ, отметили в пресс-службе. За скриншоты геолокаций, отправленные куратору, осужденная получила около 15 тысяч рублей.

