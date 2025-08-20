https://ria.ru/20250820/krym-2036455687.html

В Крыму начали уборку винограда

республика крым

сергей аксенов (политик)

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Уборку винограда начали в Крыму, урожай в 2025 году из-за весенних заморозков ожидается меньше прошлогоднего, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В Республике Крым в середине августа началась уборка винограда. Солнечную ягоду убирают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах", - написал он в Telegram-канале. Аграрии прогнозируют, что в 2025 году урожай будет меньше, чем в 2024 году на 15–18%, когда было собрано 123 тысячи тонн, отметил он. Аксенов подчеркнул, что это связано с весенними заморозками. Он также сообщил, что в 2025 году на поддержку виноградарства в республике выделено более 839,5 миллиона рублей (в 2024 году – 736,8 миллиона рублей). Субсидии предоставляются на приобретение посадочного материала, шпалер и оборудования, сообщил глава региона. До конца этого года будет заложено не менее 1,1 тысячи гектаров молодых виноградников, добавил глава Крыма.

республика крым, сергей аксенов (политик)