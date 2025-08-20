Телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Рейтинг@Mail.ru
09:05 20.08.2025
2025-08-20T09:05:00+03:00
2025-08-20T09:05:00+03:00
технологии
telegram
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая абонентам в мессенджерах сообщения о блокировке номера, чтобы выманить их персональные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна". "В Telegram и других мессенджерах появилась новая схема обмана. Злоумышленники рассылают абонентам крупнейших мобильных операторов, в том числе "Волны", сообщения, где представляются сотрудниками оператора и угрожают блокировкой номера", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что мошенники предлагают абонентам во избежание отключения обратиться в якобы службу поддержки через указанный чат или номер телефона. "На самом деле эти контакты не имеют ничего общего с официальными каналами связи "Волны". Под маской "технической поддержки" мошенники выманивают у пользователей персональные данные: паспортные сведения, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов (например, портала "Госуслуги"). Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв", - отметили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что сотрудники "Волны" никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные или угрозами отключения, призвали обращаться только в официальные службы поддержки.
технологии, telegram, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Telegram, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая абонентам в мессенджерах сообщения о блокировке номера, чтобы выманить их персональные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна".
Telegram и других мессенджерах появилась новая схема обмана. Злоумышленники рассылают абонентам крупнейших мобильных операторов, в том числе "Волны", сообщения, где представляются сотрудниками оператора и угрожают блокировкой номера", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что мошенники предлагают абонентам во избежание отключения обратиться в якобы службу поддержки через указанный чат или номер телефона.
"На самом деле эти контакты не имеют ничего общего с официальными каналами связи "Волны". Под маской "технической поддержки" мошенники выманивают у пользователей персональные данные: паспортные сведения, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов (например, портала "Госуслуги"). Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв", - отметили в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что сотрудники "Волны" никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные или угрозами отключения, призвали обращаться только в официальные службы поддержки.
ТехнологииTelegramЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
