Телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества в мессенджерах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая абонентам в мессенджерах сообщения о блокировке номера, чтобы выманить их персональные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна". "В Telegram и других мессенджерах появилась новая схема обмана. Злоумышленники рассылают абонентам крупнейших мобильных операторов, в том числе "Волны", сообщения, где представляются сотрудниками оператора и угрожают блокировкой номера", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что мошенники предлагают абонентам во избежание отключения обратиться в якобы службу поддержки через указанный чат или номер телефона. "На самом деле эти контакты не имеют ничего общего с официальными каналами связи "Волны". Под маской "технической поддержки" мошенники выманивают у пользователей персональные данные: паспортные сведения, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов (например, портала "Госуслуги"). Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв", - отметили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что сотрудники "Волны" никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные или угрозами отключения, призвали обращаться только в официальные службы поддержки.

