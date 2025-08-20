https://ria.ru/20250820/krym-2036433749.html

Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов

2025-08-20T08:08:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма пойдет на пользу всему миру, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным. "Признание российского статуса Крыма будет полезно всему миру, поскольку Крым – это опыт бескровного решения территориальных конфликтов. Это очень полезно для всего мира, который буквально кишит территориальными спорами", - сказал Константинов. По его словам, в трактовке статуса полуострова важно понимать, что нельзя говорить о каком-то "возвращении Крыма Украине", поскольку невозможно вернуть то, что никогда не было ее по праву. "В Вашингтоне все это начинают осознавать. Возможно, такое осознание посетит даже (Владимира) Зеленского", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

