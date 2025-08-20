Рейтинг@Mail.ru
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/krym-2036433749.html
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов - РИА Новости, 20.08.2025
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов
Признание российского статуса Крыма пойдет на пользу всему миру, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:08:00+03:00
2025-08-20T08:08:00+03:00
в мире
нато
оон
дональд трамп
республика крым
владимир константинов
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:138:3160:1916_1920x0_80_0_0_1b895cec3d89528b26db61fc92448bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма пойдет на пользу всему миру, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным. "Признание российского статуса Крыма будет полезно всему миру, поскольку Крым – это опыт бескровного решения территориальных конфликтов. Это очень полезно для всего мира, который буквально кишит территориальными спорами", - сказал Константинов. По его словам, в трактовке статуса полуострова важно понимать, что нельзя говорить о каком-то "возвращении Крыма Украине", поскольку невозможно вернуть то, что никогда не было ее по праву. "В Вашингтоне все это начинают осознавать. Возможно, такое осознание посетит даже (Владимира) Зеленского", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250819/krym-2036308445.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036341610.html
республика крым
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5568e69ab319d1f1e4c2b5b40646d7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, оон, дональд трамп, республика крым, владимир константинов, россия, киев, владимир путин
В мире, НАТО, ООН, Дональд Трамп, Республика Крым, Владимир Константинов, Россия, Киев, Владимир Путин
Признание российского статуса Крыма будет полезно миру, заявил Константинов

Константинов: признание российского статуса Крыма пойдет на пользу всему миру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма пойдет на пользу всему миру, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО, назвав это невозможным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
Вчера, 15:23
"Признание российского статуса Крыма будет полезно всему миру, поскольку Крым – это опыт бескровного решения территориальных конфликтов. Это очень полезно для всего мира, который буквально кишит территориальными спорами", - сказал Константинов.
По его словам, в трактовке статуса полуострова важно понимать, что нельзя говорить о каком-то "возвращении Крыма Украине", поскольку невозможно вернуть то, что никогда не было ее по праву.
Вашингтоне все это начинают осознавать. Возможно, такое осознание посетит даже (Владимира) Зеленского", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Вчера, 16:43
 
В миреНАТОООНДональд ТрампРеспублика КрымВладимир КонстантиновРоссияКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала