Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году
Краснодарский край
 
19:01 20.08.2025
Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году
Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году - РИА Новости, 20.08.2025
Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году
К новому учебному году на Кубани отремонтировали 685 школ по краевым госпрограммам и нацпроектам, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 20.08.2025
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. К новому учебному году на Кубани отремонтировали 685 школ по краевым госпрограммам и нацпроектам, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Важно поддерживать в надлежащем состоянии и существующие образовательные учреждения. Поэтому к новому учебному году отремонтировали 685 школ, на эти цели выделили 3 миллиарда рублей. В некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию. Стремимся создать для наших детей комфортные и безопасные условия обучения на современном оборудовании как в новых, так и существующих школах", – рассказал Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации региона. Как сообщается, образовательные учреждения на Кубани обновляют по краевым госпрограммам и национальным проектам. Так, в 2025 году в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" ремонтируют 11 зданий в 10 школах: в Анапе, Армавире, Сочи, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. "Ежегодно мы открываем не менее 10 новых школ в регионе", - добавил глава Кубани. В числе уже отремонтированных учреждений по краевой госпрограмме "Развитие образования" – средняя школа №1 в станице Ленинградской. В обновление школы вложили более 46 миллионов рублей. На эти средства обновили интерьер, восстановили исторический фасад и вывели из аварийного состояния. В это здание перейдет начальная школа, все ученики будут заниматься в первую смену. Кроме того, как сообщили в пресс-службе краевой администрации, новый корпус пристраивают в школе №20 Крымска, ее воспитанники также скоро смогут учиться только в одну смену. По поручению губернатора в школе сделали капитальный ремонт, обновили пищеблок, построили спортзал и благоустроили территорию.
краснодарский край
Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году

Губернатор Кондратьев: 685 школ отремонтировали на Кубани к учебному году

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. К новому учебному году на Кубани отремонтировали 685 школ по краевым госпрограммам и нацпроектам, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Важно поддерживать в надлежащем состоянии и существующие образовательные учреждения. Поэтому к новому учебному году отремонтировали 685 школ, на эти цели выделили 3 миллиарда рублей. В некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию. Стремимся создать для наших детей комфортные и безопасные условия обучения на современном оборудовании как в новых, так и существующих школах", – рассказал Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.
Как сообщается, образовательные учреждения на Кубани обновляют по краевым госпрограммам и национальным проектам. Так, в 2025 году в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" ремонтируют 11 зданий в 10 школах: в Анапе, Армавире, Сочи, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе.
"Ежегодно мы открываем не менее 10 новых школ в регионе", - добавил глава Кубани.
В числе уже отремонтированных учреждений по краевой госпрограмме "Развитие образования" – средняя школа №1 в станице Ленинградской. В обновление школы вложили более 46 миллионов рублей. На эти средства обновили интерьер, восстановили исторический фасад и вывели из аварийного состояния. В это здание перейдет начальная школа, все ученики будут заниматься в первую смену.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе краевой администрации, новый корпус пристраивают в школе №20 Крымска, ее воспитанники также скоро смогут учиться только в одну смену. По поручению губернатора в школе сделали капитальный ремонт, обновили пищеблок, построили спортзал и благоустроили территорию.
