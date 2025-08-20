Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих - РИА Новости, 20.08.2025
13:19 20.08.2025
Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих
в мире
украина
владислав косиняк-камыш
владимир зеленский
евросоюз
нато
польша
россия
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" не имеют согласия по вопросу отправки войск на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Среди стран, которые входят в "коалицию желающих", часть говорит, что они готовы направить войска на Украину, об этом публично и давно говорит, например, президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Часть стран, таких как Польша, но не только Польша, а также наши партнеры по НАТО – страны восточного фланга, также говорят о том, что не хотят, не планируют и не отправят войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш журналистам. При этом он подтвердил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска. "Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в "коалиции желающих". В ней участвуют 30 стран, в том числе из-за пределов Евросоюза, из-за пределов НАТО, например Австралия, Новая Зеландия, Япония", - сказал министр. Одновременно он сообщил, что польские военные контингенты расквартированы в 10 местах за границей страны, например в Литве, Латвии, Румынии, Турции, Ираке, Боснии и Герцеговине, Косово, в районе Средиземного моря, Ливане. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
украина
польша
россия
в мире, украина, владислав косиняк-камыш , владимир зеленский, евросоюз, нато, польша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Польша, Россия, Дональд Трамп
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" не имеют согласия по вопросу отправки войск на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Среди стран, которые входят в "коалицию желающих", часть говорит, что они готовы направить войска на Украину, об этом публично и давно говорит, например, президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Часть стран, таких как Польша, но не только Польша, а также наши партнеры по НАТО – страны восточного фланга, также говорят о том, что не хотят, не планируют и не отправят войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Даунинг-стрит сделали заявление по итогам переговоров коалиции желающих
Вчера, 16:34
При этом он подтвердил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска.
"Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в "коалиции желающих". В ней участвуют 30 стран, в том числе из-за пределов Евросоюза, из-за пределов НАТО, например Австралия, Новая Зеландия, Япония", - сказал министр.
Одновременно он сообщил, что польские военные контингенты расквартированы в 10 местах за границей страны, например в Литве, Латвии, Румынии, Турции, Ираке, Боснии и Герцеговине, Косово, в районе Средиземного моря, Ливане.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
07:20
 
В миреУкраинаВладислав Косиняк-КамышВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОПольшаРоссияДональд Трамп
 
 
