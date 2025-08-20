Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих
Косиняк-Камыш: страны коалиции желающих не имеют согласия по войскам для Украины
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" не имеют согласия по вопросу отправки войск на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Среди стран, которые входят в "коалицию желающих", часть говорит, что они готовы направить войска на Украину, об этом публично и давно говорит, например, президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Часть стран, таких как Польша, но не только Польша, а также наши партнеры по НАТО – страны восточного фланга, также говорят о том, что не хотят, не планируют и не отправят войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
При этом он подтвердил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска.
"Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в "коалиции желающих". В ней участвуют 30 стран, в том числе из-за пределов Евросоюза, из-за пределов НАТО, например Австралия, Новая Зеландия, Япония", - сказал министр.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.