https://ria.ru/20250820/koalitsiya-2036491020.html

Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих

Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих - РИА Новости, 20.08.2025

Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих

Страны так называемой "коалиции желающих" не имеют согласия по вопросу отправки войск на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:19:00+03:00

2025-08-20T13:19:00+03:00

2025-08-20T13:19:00+03:00

в мире

украина

владислав косиняк-камыш

владимир зеленский

евросоюз

нато

польша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" не имеют согласия по вопросу отправки войск на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Среди стран, которые входят в "коалицию желающих", часть говорит, что они готовы направить войска на Украину, об этом публично и давно говорит, например, президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон. Часть стран, таких как Польша, но не только Польша, а также наши партнеры по НАТО – страны восточного фланга, также говорят о том, что не хотят, не планируют и не отправят войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш журналистам. При этом он подтвердил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска. "Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в "коалиции желающих". В ней участвуют 30 стран, в том числе из-за пределов Евросоюза, из-за пределов НАТО, например Австралия, Новая Зеландия, Япония", - сказал министр. Одновременно он сообщил, что польские военные контингенты расквартированы в 10 местах за границей страны, например в Литве, Латвии, Румынии, Турции, Ираке, Боснии и Герцеговине, Косово, в районе Средиземного моря, Ливане. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

https://ria.ru/20250819/zayavlenie-2036339981.html

https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владислав косиняк-камыш , владимир зеленский, евросоюз, нато, польша, россия, дональд трамп