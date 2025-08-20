Рейтинг@Mail.ru
Москва хорошо подойдет для встречи по Украине, считает Кнайсль - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/knaysl-2036419309.html
Москва хорошо подойдет для встречи по Украине, считает Кнайсль
Москва хорошо подойдет для встречи по Украине, считает Кнайсль - РИА Новости, 20.08.2025
Москва хорошо подойдет для встречи по Украине, считает Кнайсль
Москва стала бы хорошей переговорной площадкой для продолжения дискуссий по украинскому урегулированию после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:48:00+03:00
2025-08-20T03:48:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
владимир путин
дональд трамп
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991388776_326:0:2928:1464_1920x0_80_0_0_7c8a18e1d0cb386895b48c09db73f04f.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва стала бы хорошей переговорной площадкой для продолжения дискуссий по украинскому урегулированию после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. "Полагаю, было бы логично, чтобы это была Москва, поскольку президент (РФ Владимир – ред.) Путин посетил США, американскую военную базу, там его приветствовали со всем положенным по протоколу уважением. И мы наблюдали хорошую атмосферу, мы наблюдали доверие. Так что следующая встреча должна быть в Москве", - полагает собеседница агентства. Как отметила Кнайсль, на трехсторонней встрече, которая могла бы пройти в Москве, уже может быть подписано какое-нибудь соглашение, приближающее урегулирование украинского кризиса. "Кроме того, в Европе нет нейтральной площадки для встречи. Есть, конечно, ОАЭ, Стамбул, они предоставляют хорошие (посреднические - ред.) услуги. Но я думаю, зачем встречаться в странах арабского мира для такой встречи? Зачем встречаться в Турции? Это европейская проблема, встретьтесь в Москве", - резюмировала она. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250815/rukopozhatie-2035653359.html
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035430391.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991388776_565:0:2528:1473_1920x0_80_0_0_f6879775a32efcaa5fcf153f06b0d633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Москва хорошо подойдет для встречи по Украине, считает Кнайсль

Кнайсль: Москва стала бы хорошей площадкой для переговоров по Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва стала бы хорошей переговорной площадкой для продолжения дискуссий по украинскому урегулированию после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Рукопожатие Путина и Трампа выглядело искренним, считает Кнайсль
15 августа, 23:01
"Полагаю, было бы логично, чтобы это была Москва, поскольку президент (РФ Владимир – ред.) Путин посетил США, американскую военную базу, там его приветствовали со всем положенным по протоколу уважением. И мы наблюдали хорошую атмосферу, мы наблюдали доверие. Так что следующая встреча должна быть в Москве", - полагает собеседница агентства.
Как отметила Кнайсль, на трехсторонней встрече, которая могла бы пройти в Москве, уже может быть подписано какое-нибудь соглашение, приближающее урегулирование украинского кризиса.
"Кроме того, в Европе нет нейтральной площадки для встречи. Есть, конечно, ОАЭ, Стамбул, они предоставляют хорошие (посреднические - ред.) услуги. Но я думаю, зачем встречаться в странах арабского мира для такой встречи? Зачем встречаться в Турции? Это европейская проблема, встретьтесь в Москве", - резюмировала она.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Кнайсль оценила возможность завершения украинского конфликта
15 августа, 06:07
 
В миреРоссияМоскваСШАВладимир ПутинДональд ТрампКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала