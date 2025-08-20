https://ria.ru/20250820/kirgizija-2036514900.html

Для спасения россиянки в Киргизии направили группу альпинистов

Для спасения россиянки в Киргизии направили группу альпинистов - РИА Новости, 20.08.2025

Для спасения россиянки в Киргизии направили группу альпинистов

Для спасения застрявшей в горах Киргизии гражданки РФ Натальи Наговицыной направлена группа из четверых профессиональных альпинистов от турфирмы, организующей... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:47:00+03:00

2025-08-20T14:47:00+03:00

2025-08-20T15:20:00+03:00

киргизия

россия

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036521944_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1059e671d886f91aec4064a29b7fe848.jpg

БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Для спасения застрявшей в горах Киргизии гражданки РФ Натальи Наговицыной направлена группа из четверых профессиональных альпинистов от турфирмы, организующей восхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Это не обычные спасатели. Это профессиональные альпинисты от компании, которая занимается восхождениями", - заявил представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос агентства. По его словам, группа из четырех человек выдвинулась на помощь Наговицыной накануне. Им нужно набрать более двух километров высоты до того места, где находится пострадавшая. "Если будет хорошая погода, восхождение займет три дня", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, ми-8 амтш