Для спасения россиянки в Киргизии направили группу альпинистов
14:47 20.08.2025 (обновлено: 15:20 20.08.2025)
Для спасения россиянки в Киргизии направили группу альпинистов
БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Для спасения застрявшей в горах Киргизии гражданки РФ Натальи Наговицыной направлена группа из четверых профессиональных альпинистов от турфирмы, организующей восхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Это не обычные спасатели. Это профессиональные альпинисты от компании, которая занимается восхождениями", - заявил представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос агентства. По его словам, группа из четырех человек выдвинулась на помощь Наговицыной накануне. Им нужно набрать более двух километров высоты до того места, где находится пострадавшая. "Если будет хорошая погода, восхождение займет три дня", - уточнил собеседник агентства.
киргизия, россия, ми-8 амтш
Киргизия, Россия, Ми-8 АМТШ
Российская альпинистка Наталья Наговицына
Российская альпинистка Наталья Наговицына . Архивное фото
БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Для спасения застрявшей в горах Киргизии гражданки РФ Натальи Наговицыной направлена группа из четверых профессиональных альпинистов от турфирмы, организующей восхождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
"Это не обычные спасатели. Это профессиональные альпинисты от компании, которая занимается восхождениями", - заявил представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, группа из четырех человек выдвинулась на помощь Наговицыной накануне. Им нужно набрать более двух километров высоты до того места, где находится пострадавшая.
"Если будет хорошая погода, восхождение займет три дня", - уточнил собеседник агентства.
"Могли бы выжить": перед гибелью в Непале альпинисты совершили необъяснимое
8 октября 2024, 17:39
"Могли бы выжить": перед гибелью в Непале альпинисты совершили необъяснимое
8 октября 2024, 17:39
 
Киргизия Россия Ми-8 АМТШ
 
 
