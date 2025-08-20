Рейтинг@Mail.ru
Киев отказался признать данные о потерях в 1,7 миллиона военнослужащих ВСУ
16:50 20.08.2025 (обновлено: 17:01 20.08.2025)
Киев отказался признать данные о потерях в 1,7 миллиона военнослужащих ВСУ
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим отказывается признать данные из взломанной хакерами базы данных Генштаба ВСУ о 1,7 миллиона ликвидированных и пропавших без вести с февраля 2022 года украинских военнослужащих, соответствующее сообщение опубликовал в среду центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. "Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России - фейк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. При этом в публикации не приводится официальных данных о погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Свое заявление сотрудники центра аргументируют упоминанием утверждения Владимира Зеленского, который в январе 2025 года заявлял о численности ВСУ всего в 800 тысяч человек. Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Киевский режим отказывается признать данные из взломанной хакерами базы данных Генштаба ВСУ о 1,7 миллиона ликвидированных и пропавших без вести с февраля 2022 года украинских военнослужащих, соответствующее сообщение опубликовал в среду центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
"Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России - фейк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
При этом в публикации не приводится официальных данных о погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Свое заявление сотрудники центра аргументируют упоминанием утверждения Владимира Зеленского, который в январе 2025 года заявлял о численности ВСУ всего в 800 тысяч человек.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Мошенники украли у украинских военных 267 тысяч долларов
8 апреля, 14:52
 
