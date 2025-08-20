Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим завис в шаге от катастрофы, заявил Константинов - РИА Новости, 20.08.2025
16:39 20.08.2025
Киевский режим завис в шаге от катастрофы, заявил Константинов
Киевский режим завис в шаге от окончательной катастрофы, пройдя путь от идеи евроинтеграции к еврооккупации, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевский режим завис в шаге от окончательной катастрофы, пройдя путь от идеи евроинтеграции к еврооккупации, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Госпереворот на Украине в 2014 году начинался под лозунгом евроинтеграции, а иссякает на идее еврооккупации. Очень символично: Украина, захваченная "евромайданщиками", так и не смогла войти в Европу. И теперь, когда их режим завис в шаге от окончательной катастрофы, они умоляют Европу зайти на Украину", - сказал Константинов. По его словам, западный военной контингент, в случае ввода на Украину, стоит воспринимать как оккупантов и интервентов, напрямую угрожающих безопасности России. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевский режим завис в шаге от окончательной катастрофы, пройдя путь от идеи евроинтеграции к еврооккупации, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Госпереворот на Украине в 2014 году начинался под лозунгом евроинтеграции, а иссякает на идее еврооккупации. Очень символично: Украина, захваченная "евромайданщиками", так и не смогла войти в Европу. И теперь, когда их режим завис в шаге от окончательной катастрофы, они умоляют Европу зайти на Украину", - сказал Константинов.
По его словам, западный военной контингент, в случае ввода на Украину, стоит воспринимать как оккупантов и интервентов, напрямую угрожающих безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
