Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным, на которые ссылается Захарова, ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "РФ и США не навяжут Украине условий, которых не примет украинский народ". "Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. Вот, 1000 украинских пленных - это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Зеленского. В свою очередь, Зеленский и его команда обманули и расчленили народ Украины, учинив настоящий геноцид, добавила она.

