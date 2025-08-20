Рейтинг@Mail.ru
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова - РИА Новости, 20.08.2025
12:24 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kiev-2036479711.html
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова - РИА Новости, 20.08.2025
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова
Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:24:00+03:00
2025-08-20T12:24:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
мария захарова
владимир зеленский
михаил подоляк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147864/33/1478643316_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_1d8971e5ec846853543ca1378dd88da0.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным, на которые ссылается Захарова, ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "РФ и США не навяжут Украине условий, которых не примет украинский народ". "Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. Вот, 1000 украинских пленных - это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Зеленского. В свою очередь, Зеленский и его команда обманули и расчленили народ Украины, учинив настоящий геноцид, добавила она.
в мире, украина, россия, сша, мария захарова, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Киев не смеет прикрываться украинским народом, заявила Захарова

Захарова: Киев не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 6 октября 2016
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 6 октября 2016
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 6 октября 2016. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Киевский режим не смеет прикрываться украинским народом, который он обманул и предал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "РФ и США не навяжут Украине условий, которых не примет украинский народ".
"Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. Вот, 1000 украинских пленных - это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Зеленского. В свою очередь, Зеленский и его команда обманули и расчленили народ Украины, учинив настоящий геноцид, добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме
В миреУкраинаРоссияСШАМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
