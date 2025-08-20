Правительство утвердило план по реализации мер борьбы с киберпреступностью

https://ria.ru/20250820/kiberprestupnost-2036447768.html

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина."Правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписано", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ включает комплекс мер для совершенствования законодательства, технического противодействия злоумышленникам и повышения цифровой грамотности населения."Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утвержденный план – это еще один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам", – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Его слова приводятся в сообщении.В пресс-службе добавили, что российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о случаях выявления признаков киберпреступлений в рамках плана по реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабмина."Среди ключевых направлений плана – совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении.Отмечается, что такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в третьем квартале 2027 года правительство РФ может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт.Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.

