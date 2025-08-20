https://ria.ru/20250820/khokkey-2036538358.html
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею - РИА Новости, 20.08.2025
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею
В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:33:00+03:00
2025-08-20T16:33:00+03:00
2025-08-20T16:33:00+03:00
тульская область
борис михайлов
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036537869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7ae0c3d5227ae3a2457f6dbaa066263.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая официальным партнером соревнований. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. "Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Михайлова – легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером Борис Петрович доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха",- приводятся слова губернатора на сайте правительства области. В свою очередь, Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа тульского хоккея и пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы. Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Полипласт", кубок губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодежного хоккея России. "Мы горды видеть, как турнир растет год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран", - сказал Шамсутдинов, его цитирует пресс-служба компании. В первый день соревнований на площадке ледового дворца сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира - "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана - "Снежными Барсами". Для гостей турнира организованы выступление фигуристок, интерактивная программа, зоны аква-грима и настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки. Турнир продлится до 23 августа.
https://ria.ru/20250704/tula-2027204015.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036537869_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1c0c852f431dcdd9342a6e9bbcf5e25a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, борис михайлов, дмитрий миляев
Тульская область, Борис Михайлов, Дмитрий Миляев
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею
Команды МХЛ участвуют в турнире на кубок губернатора Тульской области
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая официальным партнером соревнований.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
"Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Михайлова – легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером Борис Петрович доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха",- приводятся слова губернатора на сайте правительства области.
В свою очередь, Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа тульского хоккея и пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы.
Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Полипласт", кубок губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодежного хоккея России. "Мы горды видеть, как турнир растет год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран", - сказал Шамсутдинов, его цитирует пресс-служба компании.
В первый день соревнований на площадке ледового дворца сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира - "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана - "Снежными Барсами".
Для гостей турнира организованы выступление фигуристок, интерактивная программа, зоны аква-грима и настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки.
Турнир продлится до 23 августа.