Рейтинг@Mail.ru
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/khokkey-2036538358.html
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею - РИА Новости, 20.08.2025
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею
В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:33:00+03:00
2025-08-20T16:33:00+03:00
тульская область
борис михайлов
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036537869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7ae0c3d5227ae3a2457f6dbaa066263.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая официальным партнером соревнований. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. "Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Михайлова – легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером Борис Петрович доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха",- приводятся слова губернатора на сайте правительства области. В свою очередь, Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа тульского хоккея и пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы. Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Полипласт", кубок губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодежного хоккея России. "Мы горды видеть, как турнир растет год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран", - сказал Шамсутдинов, его цитирует пресс-служба компании. В первый день соревнований на площадке ледового дворца сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира - "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана - "Снежными Барсами". Для гостей турнира организованы выступление фигуристок, интерактивная программа, зоны аква-грима и настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки. Турнир продлится до 23 августа.
https://ria.ru/20250704/tula-2027204015.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036537869_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1c0c852f431dcdd9342a6e9bbcf5e25a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, борис михайлов, дмитрий миляев
Тульская область, Борис Михайлов, Дмитрий Миляев
В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею

Команды МХЛ участвуют в турнире на кубок губернатора Тульской области

© Фото : пресс-служба АКМКубок губернатора Тульской области по хоккею
Кубок губернатора Тульской области по хоккею - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : пресс-служба АКМ
Кубок губернатора Тульской области по хоккею
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая официальным партнером соревнований.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
"Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Михайлова – легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером Борис Петрович доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха",- приводятся слова губернатора на сайте правительства области.
В свою очередь, Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа тульского хоккея и пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы.
Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Полипласт", кубок губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодежного хоккея России. "Мы горды видеть, как турнир растет год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран", - сказал Шамсутдинов, его цитирует пресс-служба компании.
В первый день соревнований на площадке ледового дворца сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира - "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана - "Снежными Барсами".
Для гостей турнира организованы выступление фигуристок, интерактивная программа, зоны аква-грима и настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки.
Турнир продлится до 23 августа.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета
4 июля, 15:06
 
Тульская областьБорис МихайловДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала