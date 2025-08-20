https://ria.ru/20250820/khokkey-2036538358.html

В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею

В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею - РИА Новости, 20.08.2025

В Туле стартовали матчи на Кубок губернатора Тульской области по хоккею

В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T16:33:00+03:00

2025-08-20T16:33:00+03:00

2025-08-20T16:33:00+03:00

тульская область

борис михайлов

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036537869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7ae0c3d5227ae3a2457f6dbaa066263.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Туле стартовал VI ежегодный турнир среди команд Молодежной хоккейной лиги на кубок губернатора Тульской области, сообщает ГК "Полипласт", выступающая официальным партнером соревнований. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов. "Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Михайлова – легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером Борис Петрович доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха",- приводятся слова губернатора на сайте правительства области. В свою очередь, Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа тульского хоккея и пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы. Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Полипласт", кубок губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодежного хоккея России. "Мы горды видеть, как турнир растет год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран", - сказал Шамсутдинов, его цитирует пресс-служба компании. В первый день соревнований на площадке ледового дворца сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира - "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана - "Снежными Барсами". Для гостей турнира организованы выступление фигуристок, интерактивная программа, зоны аква-грима и настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки. Турнир продлится до 23 августа.

https://ria.ru/20250704/tula-2027204015.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, борис михайлов, дмитрий миляев