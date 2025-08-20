https://ria.ru/20250820/khimki-2036498129.html
День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках
День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках - РИА Новости, 20.08.2025
День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках
2025-08-20
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. День Государственного флага Российской Федерации отметят в подмосковных Химках 22 августа, жителей и гостей города ждут тематические концерты, мастер-классы, исторические игры и другие активности, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ПКиО имени Л. Н. Толстого, Парках Дубки и имени А. Величко организуют праздничную программу "Моей Родины триколор". Гостей ожидают концертно-патриотическая программа, мастер-классы для детей, викторины и лекции. Волонтеры традиционно раздадут посетителям флажки и ленточки с триколором. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00. В Доме культуры деревни Брехово состоится концерт "Русский триколор – наша история и будущее!". Через свои номера артисты расскажут о становлении и значении государственного символа. Начало программы в 18:00. В 16:00 в Доме культуры "Контакт" начнется интеллектуальная игра "История Российского флага. Символ единства духа народа". Все желающие смогут принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках
Концерты, игры и мастер-классы пройдут в подмосковных Химках в День флага России
