https://ria.ru/20250820/khimki-2036498129.html

День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках

День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках - РИА Новости, 20.08.2025

День Государственного флага России отметят в подмосковных Химках

День Государственного флага Российской Федерации отметят в подмосковных Химках 22 августа, жителей и гостей города ждут тематические концерты, мастер-классы,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:51:00+03:00

2025-08-20T13:51:00+03:00

2025-08-20T13:51:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036496951_0:1:3068:1727_1920x0_80_0_0_dbb5dc42792feaaac747f5603a838485.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. День Государственного флага Российской Федерации отметят в подмосковных Химках 22 августа, жителей и гостей города ждут тематические концерты, мастер-классы, исторические игры и другие активности, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ПКиО имени Л. Н. Толстого, Парках Дубки и имени А. Величко организуют праздничную программу "Моей Родины триколор". Гостей ожидают концертно-патриотическая программа, мастер-классы для детей, викторины и лекции. Волонтеры традиционно раздадут посетителям флажки и ленточки с триколором. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00. В Доме культуры деревни Брехово состоится концерт "Русский триколор – наша история и будущее!". Через свои номера артисты расскажут о становлении и значении государственного символа. Начало программы в 18:00. В 16:00 в Доме культуры "Контакт" начнется интеллектуальная игра "История Российского флага. Символ единства духа народа". Все желающие смогут принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

https://ria.ru/20250819/khimki-2036315968.html

химки (городской округ в московской области)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), россия