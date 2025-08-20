Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались прорваться в направлении Крыма на катерах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 20.08.2025 (обновлено: 15:02 20.08.2025)
ВСУ попытались прорваться в направлении Крыма на катерах
специальная военная операция на украине
республика крым
черное море
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Российские войска пресекли в акватории Черного моря попытку ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В ночь на 20 августа в акватории Черного моря пресечена попытка ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма", - сказал Сальдо.По его словам, вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья."По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно", - сказал Сальдо.
республика крым, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Черное море, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Берег Черного моря
Берег Черного моря. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Российские войска пресекли в акватории Черного моря попытку ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В ночь на 20 августа в акватории Черного моря пресечена попытка ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма", - сказал Сальдо.
По его словам, вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья.
"По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно", - сказал Сальдо.
Специальная военная операция на Украине
 
 
