ВСУ попытались прорваться в направлении Крыма на катерах

2025-08-20T14:58:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Российские войска пресекли в акватории Черного моря попытку ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В ночь на 20 августа в акватории Черного моря пресечена попытка ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма", - сказал Сальдо.По его словам, вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья."По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно", - сказал Сальдо.

Варвара Скокшина

