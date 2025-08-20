https://ria.ru/20250820/katera-2036517921.html
ВСУ попытались прорваться в направлении Крыма на катерах
ВСУ попытались прорваться в направлении Крыма на катерах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Российские войска пресекли в акватории Черного моря попытку ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В ночь на 20 августа в акватории Черного моря пресечена попытка ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма", - сказал Сальдо.По его словам, вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья."По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно", - сказал Сальдо.
