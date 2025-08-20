https://ria.ru/20250820/kapitan-2036608144.html

Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола

Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости, 20.08.2025

нижний новгород

общество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.

2025

