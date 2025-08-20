https://ria.ru/20250820/kapitan-2036608144.html
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола - РИА Новости, 20.08.2025
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола
Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости, 20.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
