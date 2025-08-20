Рейтинг@Mail.ru
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола - РИА Новости, 20.08.2025
22:19 20.08.2025
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола
нижний новгород
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости. О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
нижний новгород, общество
Нижний Новгород, Общество
Марина Старовойтова
© Фото : Telegram/Росатом
Марина Старовойтова. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Капитаном российского атомного ледокола "Ямал" назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости.
О назначении Старовойтовой капитаном "Ямала" объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.
Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе "Советский Союз" в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход "Ямал": здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.
