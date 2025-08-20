https://ria.ru/20250820/kapital-2036415041.html

Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США

Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США - РИА Новости, 20.08.2025

Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США

20.08.2025

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. "Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

