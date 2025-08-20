Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США - РИА Новости, 20.08.2025
02:03 20.08.2025
Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США
Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил...
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. "Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленскому не хватает политического капитала, заявил посол Британии в США

Посол Британии в США Мандельсон: Зеленскому не хватает политического капитала

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
"Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
