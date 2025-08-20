Рейтинг@Mail.ru
В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kanada-2036442576.html
В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия
В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия - РИА Новости, 20.08.2025
В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия
Пятеро канадских военных временно отстранены от службы из-за нацистского приветствия, которое попало на видео, армия проводит внутреннее расследование, заявил... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:20:00+03:00
2025-08-20T09:20:00+03:00
в мире
канада
квебек (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768305727_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_eca85fee83dc23108214c0d8a26536cc.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пятеро канадских военных временно отстранены от службы из-за нацистского приветствия, которое попало на видео, армия проводит внутреннее расследование, заявил командующий сухопутными силами Канады генерал-лейтенант Майк Райт. Телеканал CBC отмечает, что 6 августа в распоряжение Райта попало видео, на котором запечатлены кадры с вечеринки с участием военных, некоторые из них совершают нацистское приветствие, при этом один из них, возможно, принимает наркотик. "В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию, что может привести к их увольнению со службы", - говорится в заявлении Райта, его приводит телеканал CBC. Как указывает телеканал, неясно, являются ли эти военные действующими или же они пребывают в резерве. Ранее Райт заявлял, что череда недавних скандалов с канадскими военными мешает модернизации страны. В июле полиция Канады задержала четырех человек, в том числе солдат канадских вооруженных сил, по обвинению в планировании силового захвата территории в районе Квебека.
https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html
канада
квебек (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768305727_148:0:1748:1200_1920x0_80_0_0_f83e9ff941ec4d64f8a7f28873270cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, квебек (провинция)
В мире, Канада, Квебек (провинция)
В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия

Пятеро канадских военных отстранены от службы из-за нацистского приветствия

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пятеро канадских военных временно отстранены от службы из-за нацистского приветствия, которое попало на видео, армия проводит внутреннее расследование, заявил командующий сухопутными силами Канады генерал-лейтенант Майк Райт.
Телеканал CBC отмечает, что 6 августа в распоряжение Райта попало видео, на котором запечатлены кадры с вечеринки с участием военных, некоторые из них совершают нацистское приветствие, при этом один из них, возможно, принимает наркотик.
"В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию, что может привести к их увольнению со службы", - говорится в заявлении Райта, его приводит телеканал CBC.
Как указывает телеканал, неясно, являются ли эти военные действующими или же они пребывают в резерве. Ранее Райт заявлял, что череда недавних скандалов с канадскими военными мешает модернизации страны. В июле полиция Канады задержала четырех человек, в том числе солдат канадских вооруженных сил, по обвинению в планировании силового захвата территории в районе Квебека.
Вечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников
14 ноября 2024, 18:56
 
В миреКанадаКвебек (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала