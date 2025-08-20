https://ria.ru/20250820/kanada-2036442576.html

В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия

В Канаде пятерых военных отстранили от службы из-за нацистского приветствия

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пятеро канадских военных временно отстранены от службы из-за нацистского приветствия, которое попало на видео, армия проводит внутреннее расследование, заявил командующий сухопутными силами Канады генерал-лейтенант Майк Райт. Телеканал CBC отмечает, что 6 августа в распоряжение Райта попало видео, на котором запечатлены кадры с вечеринки с участием военных, некоторые из них совершают нацистское приветствие, при этом один из них, возможно, принимает наркотик. "В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию, что может привести к их увольнению со службы", - говорится в заявлении Райта, его приводит телеканал CBC. Как указывает телеканал, неясно, являются ли эти военные действующими или же они пребывают в резерве. Ранее Райт заявлял, что череда недавних скандалов с канадскими военными мешает модернизации страны. В июле полиция Канады задержала четырех человек, в том числе солдат канадских вооруженных сил, по обвинению в планировании силового захвата территории в районе Квебека.

