11:26 20.08.2025 (обновлено: 19:34 20.08.2025)
ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспортной инфраструктуры Российской Федерации.ФСБ РФ ранее сообщила, что в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины.На видео от ФСБ показано, что украинские боевики имели при себе оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца, также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале несколько килограммов взрывчатки.ФСБ подчеркнула, что задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории России.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспортной инфраструктуры Российской Федерации.
ФСБ РФ ранее сообщила, что в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины.
На видео от ФСБ показано, что украинские боевики имели при себе оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца, также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале несколько килограммов взрывчатки.
ФСБ подчеркнула, что задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории России.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
12 августа, 10:22
 
Брянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияНовооскольский районМинистерство обороны Украины
 
 
