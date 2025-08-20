https://ria.ru/20250820/kadry-2036466055.html

ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспортной инфраструктуры Российской Федерации.ФСБ РФ ранее сообщила, что в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Сил специальных операций, курируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины.На видео от ФСБ показано, что украинские боевики имели при себе оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца, также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале несколько килограммов взрывчатки.ФСБ подчеркнула, что задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории России.

