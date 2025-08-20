Рейтинг@Mail.ru
В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных
10:39 20.08.2025
В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных
В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина. "Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных к третьему кварталу 2027 года.
общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных к третьему кварталу 2027 года.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности
