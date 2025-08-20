https://ria.ru/20250820/kabmin-2036454792.html
В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных
Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина. "Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных к третьему кварталу 2027 года.
