В России могут увеличить срок давности по нарушениям закона о личных данных

Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных, сообщили в пресс-службе кабмина. "Так, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор при содействии Генпрокуратуры представят предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных к третьему кварталу 2027 года.

