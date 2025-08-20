Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
23:29 20.08.2025 (обновлено: 10:36 21.08.2025)
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
хамас
биньямин нетаньяху
тель-авив
египет
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина."ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа", — говорится в публикации. По словам представителя, армия контролирует окраины города.В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало это предложение, Израиль еще не дал ответ на него.Обострение палестино-израильского конфликта Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), хамас, биньямин нетаньяху, тель-авив, египет
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Египет
© Getty Images / Elke ScholiersИзраильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина.
"ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа", — говорится в публикации.
По словам представителя, армия контролирует окраины города.
В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.
ХАМАС поддержало это предложение, Израиль еще не дал ответ на него.
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСБиньямин НетаньяхуТель-АвивЕгипет
 
 
