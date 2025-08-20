Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

https://ria.ru/20250820/izrail-2036612441.html

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина."ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа", — говорится в публикации. По словам представителя, армия контролирует окраины города.В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало это предложение, Израиль еще не дал ответ на него.Обострение палестино-израильского конфликта Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

