Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы
20:13 20.08.2025 (обновлено: 20:23 20.08.2025)
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки военной операции по захвату города Газа с целью добиться скорейшего разгрома палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду канцелярия премьера."В преддверии утверждения планов по продвижению войск в Газе, премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС", - говорится в сообщении.В среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.
израиль
сектор газа
израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки военной операции по захвату города Газа с целью добиться скорейшего разгрома палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду канцелярия премьера.
"В преддверии утверждения планов по продвижению войск в Газе, премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС", - говорится в сообщении.
В среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
 
 
