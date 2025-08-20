https://ria.ru/20250820/izrail-2036595753.html

Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки военной операции по захвату города Газа с целью добиться скорейшего разгрома палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду канцелярия премьера."В преддверии утверждения планов по продвижению войск в Газе, премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС", - говорится в сообщении.В среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.

