Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы - РИА Новости, 20.08.2025
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки военной операции по захвату города Газа с целью добиться скорейшего разгрома палестинского... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:13:00+03:00
2025-08-20T20:13:00+03:00
2025-08-20T20:23:00+03:00
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки военной операции по захвату города Газа с целью добиться скорейшего разгрома палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду канцелярия премьера."В преддверии утверждения планов по продвижению войск в Газе, премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС", - говорится в сообщении.В среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.
