Израильская армия начала рассылать повестки о призыве резервистов - РИА Новости, 20.08.2025
11:51 20.08.2025 (обновлено: 12:37 20.08.2025)
Израильская армия начала рассылать повестки о призыве резервистов
Израильская армия начала рассылать повестки о призыве резервистов
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа, сообщила армейская пресс-служба."В рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" сегодня утром было отдано около 60 тысяч приказов о призыве резерва. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы", - говорится в сообщении.По данным гостелерадиокомпании Kan, большая часть резервистов, вызванных в среду по приказу, должна явиться 2 сентября.Ранее в среду Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«
"В рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" сегодня утром было отдано около 60 тысяч приказов о призыве резерва. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы", - говорится в сообщении.
По данным гостелерадиокомпании Kan, большая часть резервистов, вызванных в среду по приказу, должна явиться 2 сентября.
Ранее в среду Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
