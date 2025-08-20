Израильская армия начала рассылать повестки о призыве резервистов
Израильская армия разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов
© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"В рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" сегодня утром было отдано около 60 тысяч приказов о призыве резерва. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы", - говорится в сообщении.
По данным гостелерадиокомпании Kan, большая часть резервистов, вызванных в среду по приказу, должна явиться 2 сентября.
Ранее в среду Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.