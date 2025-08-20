Рейтинг@Mail.ru
Израильская операция по захвату Газы продлится до 2026 года - РИА Новости, 20.08.2025
10:28 20.08.2025 (обновлено: 10:36 20.08.2025)
Израильская операция по захвату Газы продлится до 2026 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции.Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
израиль, сектор газа, в мире
Израиль, Сектор Газа, В мире
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции.
Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
Израиль
Сектор Газа
В мире
 
 
