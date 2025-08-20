https://ria.ru/20250820/izrail-2036452476.html
Израильская операция по захвату Газы продлится до 2026 года
Израильская операция по захвату Газы продлится до 2026 года - РИА Новости, 20.08.2025
Израильская операция по захвату Газы продлится до 2026 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции.Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
