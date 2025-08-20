Министр обороны Израиля утвердил операцию по захвату Газы
Глава Минобороны Израиля Кац утвердил операцию по захвату города Газа
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, передает гостелерадиокомпания Kan.
"С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде", — сказал он.
Сообщается, что она получила название "Колесницы Гидеона 2".
По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.
ХАМАС поддержало это предложение, Израиль еще не дал ответ на него.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа. Участники палестинского движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив ввел полную блокаду анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств, сейчас частично снял ее.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.