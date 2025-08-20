https://ria.ru/20250820/ivanovo-2036511412.html
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Иваново задержали женщину, которая бросила на асфальт свою двухлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, причины поступка выясняются, сообщило УМВД по региону. В полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. До приезда следственно-оперативной группы женщину задержал сотрудник ППС Ивановского отдела полиции, который находился на выходных. "Сотрудниками полиции задержана женщина, нанесшая травмы своему ребенку", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте". По данным МВД, двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. Полицейские выясняют причины произошедшего.
В полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. До приезда следственно-оперативной группы женщину задержал сотрудник ППС Ивановского отдела полиции, который находился на выходных.
"Сотрудниками полиции задержана женщина, нанесшая травмы своему ребенку", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте"
.
По данным МВД, двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. Полицейские выясняют причины произошедшего.