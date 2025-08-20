Рейтинг@Mail.ru
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ivanovo-2036511412.html
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь - РИА Новости, 20.08.2025
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь
Сотрудники полиции в Иваново задержали женщину, которая бросила на асфальт свою двухлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, причины поступка выясняются, сообщило РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:41:00+03:00
2025-08-20T14:41:00+03:00
происшествия
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Иваново задержали женщину, которая бросила на асфальт свою двухлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, причины поступка выясняются, сообщило УМВД по региону. В полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. До приезда следственно-оперативной группы женщину задержал сотрудник ППС Ивановского отдела полиции, который находился на выходных. "Сотрудниками полиции задержана женщина, нанесшая травмы своему ребенку", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте". По данным МВД, двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. Полицейские выясняют причины произошедшего.
https://ria.ru/20250818/delo-2036111014.html
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново
Происшествия, Иваново
В Иваново женщина бросила на асфальт двухлетнюю дочь

В Иваново задержали женщину, бросившую на асфальт двухлетнюю дочь

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Иваново задержали женщину, которая бросила на асфальт свою двухлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, причины поступка выясняются, сообщило УМВД по региону.
В полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. До приезда следственно-оперативной группы женщину задержал сотрудник ППС Ивановского отдела полиции, который находился на выходных.
"Сотрудниками полиции задержана женщина, нанесшая травмы своему ребенку", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте".
По данным МВД, двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. Полицейские выясняют причины произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
18 августа, 17:38
 
ПроисшествияИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала