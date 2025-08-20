Рейтинг@Mail.ru
23:32 20.08.2025 (обновлено: 23:35 20.08.2025)
Иск об изъятии имущества Тимура Иванова не связан с уголовным делом
происшествия
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданский иск Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову об изъятии имущества не связан с уголовным делом, заявил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. В среду Пресненский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества Иванова. "Заявленный Генпрокуратурой иск является гражданским и не связан никак с уголовным делом, копия искового заявления должна быть направлена в адрес ответчика. Сейчас мы даже не знаем перечень спорного имущества", - сказал собеседник агентства. В карточке дела в Пресненском суде Москвы уточняется, что иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена. Согласно картотеке Арбитражного суда города Москвы, в четверг суд проведет проверку обоснованности заявления ПСБ, который требует признать Иванова банкротом. На вопрос корреспондента, могло ли это послужить поводом для подачи Генпрокуратурой иска, чтобы сохранить имущество для бюджета государства вместо его продажи в пользу возможных кредиторов, адвокат ответил утвердительно. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Экс-замминистра также был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. В рамках этого приговора Мосгорсуд конфисковал у Иванова в пользу государства 300-метровую квартиру в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысячи долларов и 4,7 тысячи евро, а также более 2 миллионов рублей со счета в банке. Также в отношении Иванова расследуется уголовное дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
происшествия, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гражданский иск Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову об изъятии имущества не связан с уголовным делом, заявил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
В среду Пресненский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества Иванова.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
Вчера, 09:32
"Заявленный Генпрокуратурой иск является гражданским и не связан никак с уголовным делом, копия искового заявления должна быть направлена в адрес ответчика. Сейчас мы даже не знаем перечень спорного имущества", - сказал собеседник агентства.
В карточке дела в Пресненском суде Москвы уточняется, что иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. Он еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.
Согласно картотеке Арбитражного суда города Москвы, в четверг суд проведет проверку обоснованности заявления ПСБ, который требует признать Иванова банкротом. На вопрос корреспондента, могло ли это послужить поводом для подачи Генпрокуратурой иска, чтобы сохранить имущество для бюджета государства вместо его продажи в пользу возможных кредиторов, адвокат ответил утвердительно.
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Вчера, 01:13
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Вчера, 01:13
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Экс-замминистра также был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме.
В рамках этого приговора Мосгорсуд конфисковал у Иванова в пользу государства 300-метровую квартиру в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысячи долларов и 4,7 тысячи евро, а также более 2 миллионов рублей со счета в банке.
Также в отношении Иванова расследуется уголовное дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии
15 августа, 15:35
Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии
15 августа, 15:35
 
Происшествия, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
