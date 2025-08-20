Рейтинг@Mail.ru
В Италии сравнили Зеленского и лидеров стран ЕС с Белоснежкой и 7 гномами - РИА Новости, 20.08.2025
13:11 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/italija-2036488960.html
В Италии сравнили Зеленского и лидеров стран ЕС с Белоснежкой и 7 гномами
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо задался вопросом, почему европейские лидеры на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом не повторили свою привычную риторику в отношении России, а расхваливали американского лидера за начатый мирный процесс. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. "Нет слов, только ругательства, чтобы описать плачевный конец "Европы" - пустого слова, описывающего какофонию моллюсков, лишенных разума, но, к сожалению, не дара речи", - пишет Травальо на передовице номера газеты в среду. По словам главреда Fatto Quotidiano, страны Евросоюза в отношении конфликта на Украине даже не пришли к общему названию своего формата, и высадились в Вашингтоне как "семь гномов, сопровождающих Белоснежку-Зеленского". "Единственный общий знаменатель у "семи гномов" - это тупое высокомерие, с которым они на протяжении 42 месяцев (3,5 года - ред.) повторяют бессмысленные фразы вроде "вооружить Киев и наложить санкции на Москву до полной победы над Россией", "вернуть Крым и Донбасс", "Киев в НАТО", - пишет Травальо. В доказательство он приводит критику Евросоюза в отношении прошлогодних контактов премьера Венгрии Виктора Орбана и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России, которая сменилась на волну похвалы после переговоров президентов Путина и Трампа на Аляске. "Вместо того, чтобы назвать его (Трампа - ред.) путинистом, они до боли в ладонях аплодировали "галактическому мегапрезиденту", который "приближает мир, разговаривая с Путиным". Серьёзно? И почему они не сделали этого за 3,5 года?" - задается вопросом известный журналист. Травальо отметил, что Трамп вместо противопоставления "агрессор/жертва агрессии" предпочитает более реалистичную модель "победитель/проигравший", поэтому занятые территории должны остаться у России, а Киев должен забыть о НАТО, о чем он и сообщает Путину во время разговора с "семью гномами". "Почему они (европейские лидеры - ред.) не повторяют то, что говорят с 2022 года? Может быть, они уже поняли, что во всем ошибались и всё проиграли? Достаточно было бы признать это: "Мы — кучка бездарей, и мы приносим извинения тем, кто три года назад понимал то, что мы начинаем понимать сегодня", - написал главред FQ.
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо задался вопросом, почему европейские лидеры на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом не повторили свою привычную риторику в отношении России, а расхваливали американского лидера за начатый мирный процесс.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа.
"Нет слов, только ругательства, чтобы описать плачевный конец "Европы" - пустого слова, описывающего какофонию моллюсков, лишенных разума, но, к сожалению, не дара речи", - пишет Травальо на передовице номера газеты в среду.
По словам главреда Fatto Quotidiano, страны Евросоюза в отношении конфликта на Украине даже не пришли к общему названию своего формата, и высадились в Вашингтоне как "семь гномов, сопровождающих Белоснежку-Зеленского".
"Единственный общий знаменатель у "семи гномов" - это тупое высокомерие, с которым они на протяжении 42 месяцев (3,5 года - ред.) повторяют бессмысленные фразы вроде "вооружить Киев и наложить санкции на Москву до полной победы над Россией", "вернуть Крым и Донбасс", "Киев в НАТО", - пишет Травальо. В доказательство он приводит критику Евросоюза в отношении прошлогодних контактов премьера Венгрии Виктора Орбана и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России, которая сменилась на волну похвалы после переговоров президентов Путина и Трампа на Аляске.
"Вместо того, чтобы назвать его (Трампа - ред.) путинистом, они до боли в ладонях аплодировали "галактическому мегапрезиденту", который "приближает мир, разговаривая с Путиным". Серьёзно? И почему они не сделали этого за 3,5 года?" - задается вопросом известный журналист.
Травальо отметил, что Трамп вместо противопоставления "агрессор/жертва агрессии" предпочитает более реалистичную модель "победитель/проигравший", поэтому занятые территории должны остаться у России, а Киев должен забыть о НАТО, о чем он и сообщает Путину во время разговора с "семью гномами".
"Почему они (европейские лидеры - ред.) не повторяют то, что говорят с 2022 года? Может быть, они уже поняли, что во всем ошибались и всё проиграли? Достаточно было бы признать это: "Мы — кучка бездарей, и мы приносим извинения тем, кто три года назад понимал то, что мы начинаем понимать сегодня", - написал главред FQ.
