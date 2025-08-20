Румыния подняла истребители у границы с Украиной
Румыния подняла истребители у границы с Украиной из-за обнаружения дронов
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель ВВС Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель ВВС Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Румыния подняла в воздух два немецких истребителя Eurofighter в ночь на вторник из-за обнаружения групп дронов у границы с Украиной на Дунае, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В ночь с 19 на 20 августа два самолета Eurofighter Typhoon, принадлежащие ВВС Германии и дислоцированные на 57-й авиабазе Михай Когэлничану для выполнения задач усиленного воздушного патрулирования, были подняты в небо для мониторинга воздушной обстановки в приграничном районе с Украиной, на севере уезда Тулча из-за обнаружения группы дронов", - сообщается на сайте министерства.
В горах Румынии нашли трех истощенных украинцев
10 августа, 22:06
В ведомстве уточнили, что во время выполнения задачи не было зафиксировано вторжений каких-либо летательных аппаратов в национальное воздушное пространство.
Истребители вернулись на базу и благополучно приземлились в 01.10 (совпадает с мск).
Немецкие самолеты Eurofighter Typhoon дислоцированы на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.