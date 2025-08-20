https://ria.ru/20250820/istrebitel-2036505084.html

Румыния подняла истребители у границы с Украиной

Румыния подняла истребители у границы с Украиной - РИА Новости, 20.08.2025

Румыния подняла истребители у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух два немецких истребителя Eurofighter в ночь на вторник из-за обнаружения групп дронов у границы с Украиной на Дунае, сообщило... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:19:00+03:00

2025-08-20T14:19:00+03:00

2025-08-20T14:19:00+03:00

в мире

нато

eurofighter typhoon

украина

румыния

дунай (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_0:26:2760:1579_1920x0_80_0_0_77ea2fbf22bb2cc3eeb101dd7b61e7cc.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Румыния подняла в воздух два немецких истребителя Eurofighter в ночь на вторник из-за обнаружения групп дронов у границы с Украиной на Дунае, сообщило министерство национальной обороны страны. "В ночь с 19 на 20 августа два самолета Eurofighter Typhoon, принадлежащие ВВС Германии и дислоцированные на 57-й авиабазе Михай Когэлничану для выполнения задач усиленного воздушного патрулирования, были подняты в небо для мониторинга воздушной обстановки в приграничном районе с Украиной, на севере уезда Тулча из-за обнаружения группы дронов", - сообщается на сайте министерства. В ведомстве уточнили, что во время выполнения задачи не было зафиксировано вторжений каких-либо летательных аппаратов в национальное воздушное пространство. Истребители вернулись на базу и благополучно приземлились в 01.10 (совпадает с мск). Немецкие самолеты Eurofighter Typhoon дислоцированы на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

https://ria.ru/20250810/rumynija-2034476169.html

https://ria.ru/20250819/oborona-2036287054.html

украина

румыния

дунай (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, eurofighter typhoon, украина, румыния, дунай (река)