Иран вместе с Россией и КНР разработал шаги на случай возобновления санкций
Иран вместе с Россией и КНР разработал шаги на случай возобновления санкций - РИА Новости, 20.08.2025
Иран вместе с Россией и КНР разработал шаги на случай возобновления санкций
Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:19:00+03:00
2025-08-20T14:19:00+03:00
2025-08-20T14:39:00+03:00
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
