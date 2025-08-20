Рейтинг@Mail.ru
Иран вместе с Россией и КНР разработал шаги на случай возобновления санкций - РИА Новости, 20.08.2025
14:19 20.08.2025 (обновлено: 14:39 20.08.2025)
Иран вместе с Россией и КНР разработал шаги на случай возобновления санкций
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран разработал совместно с Россией и Китаем шаги по взаимодействию в случае восстановления международных санкций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я не исключаю того, что механизм восстановления международных санкций может быть задействован. Мы уже несколько лет работаем с Россией и Китаем над этой темой и совместно разработали комплекс мер, который мы реализуем в случае задействования механизма", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
