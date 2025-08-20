Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана назвал политику США и их союзников деструктивной - РИА Новости, 20.08.2025
11:05 20.08.2025
Президент Ирана назвал политику США и их союзников деструктивной
2025-08-20T11:05:00+03:00
2025-08-20T11:05:00+03:00
иран
сша
масуд пезешкиан
евразийский экономический союз
брикс
шос
александр лукашенко
тегеран (город)
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для Тегерана неприемлема деструктивная политика США и их союзников, Иран поддерживает договоренности в рамках ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Такое заявление Пезешкиан сделал в начале переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко, кадры показал в прямом эфире телеканал "Первый информационный". "Я подтверждаю, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения, особенно те договоренности, которые достигнуты в рамках Евразийского экономического союза, в рамках БРИКС, в рамках ШОС. Это действительно те возможные рамки, через которые мы можем развивать и двусторонние отношения, и многосторонние отношения... Тот деструктивный односторонний подход, которое ведется со стороны США и его союзников по всему миру, неприемлем для нас. Мы хотим остаться независимыми - и наша страна, и ваша страна, и в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и сотрудничество", - заявил иранский президент. Он назвал незаконными западные санкции против Ирана и Белоруссии. "Уже более 40 лет они вводят санкции против нашей страны, недавно они начали вводить санкции против вас. Мы понимаем, что единственное, что может нейтрализовать все эти незаконные санкции, это развитие наших отношений и договоренностей, которые будут реализованы на практике", - сказал Пезешкиан. Он также напомнил, что визит планировался дано, но его пришлось перенести. Президента Ирана ждали в Минске на мероприятия Евразийского экономического союза в конце июня, но из-за напряженной обстановка вокруг Ирана визит был отложен.
иран
сша
тегеран (город)
иран, сша, масуд пезешкиан, евразийский экономический союз, брикс, шос, александр лукашенко, тегеран (город), в мире
Иран, США, Масуд Пезешкиан, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС, Александр Лукашенко, Тегеран (город), В мире
© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана. Архивное фото
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для Тегерана неприемлема деструктивная политика США и их союзников, Иран поддерживает договоренности в рамках ЕАЭС, БРИКС и ШОС.
Такое заявление Пезешкиан сделал в начале переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко, кадры показал в прямом эфире телеканал "Первый информационный".
"Я подтверждаю, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения, особенно те договоренности, которые достигнуты в рамках Евразийского экономического союза, в рамках БРИКС, в рамках ШОС. Это действительно те возможные рамки, через которые мы можем развивать и двусторонние отношения, и многосторонние отношения... Тот деструктивный односторонний подход, которое ведется со стороны США и его союзников по всему миру, неприемлем для нас. Мы хотим остаться независимыми - и наша страна, и ваша страна, и в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и сотрудничество", - заявил иранский президент.
Он назвал незаконными западные санкции против Ирана и Белоруссии. "Уже более 40 лет они вводят санкции против нашей страны, недавно они начали вводить санкции против вас. Мы понимаем, что единственное, что может нейтрализовать все эти незаконные санкции, это развитие наших отношений и договоренностей, которые будут реализованы на практике", - сказал Пезешкиан.
Он также напомнил, что визит планировался дано, но его пришлось перенести.
Президента Ирана ждали в Минске на мероприятия Евразийского экономического союза в конце июня, но из-за напряженной обстановка вокруг Ирана визит был отложен.
ИранСШАМасуд ПезешкианЕвразийский экономический союзБРИКСШОСАлександр ЛукашенкоТегеран (город)В мире
 
 
