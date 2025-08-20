https://ria.ru/20250820/intervidenie-2036464746.html
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна - РИА Новости, 20.08.2025
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:22:00+03:00
2025-08-20T11:22:00+03:00
2025-08-20T12:00:00+03:00
культура
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_399c0a139d9c14ee12a6ce6a2e9a56c0.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов."Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС, и СНГ, и Латинской Америки, и Азии… Если я не ошибаюсь, итого 21 страна", - сказал он на пресс-конференции во вторник.По словам Алимова, в конкурсе примут участие Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Республика Казахстан, Катар, Кения, Китайская народная республика, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, США, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Эфиопия, ЮАР."Интервидение" – это действительно масштабный международный проект, который потребовал кропотливой многомесячной работы на всех этапах его подготовки… Организаторы не ставили какие-то ограничения. Приглашения направлялись практически на все континенты... Я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было", - отметил Алимов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html
https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_41a3ae19814be7d45e7f3147604c2369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна, включая США
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.
"Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС
, и СНГ
, и Латинской Америки
, и Азии
… Если я не ошибаюсь, итого 21 страна", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
По словам Алимова, в конкурсе примут участие Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Республика Казахстан, Катар, Кения, Китайская народная республика, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, США, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.
"Интервидение" – это действительно масштабный международный проект, который потребовал кропотливой многомесячной работы на всех этапах его подготовки… Организаторы не ставили какие-то ограничения. Приглашения направлялись практически на все континенты... Я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было", - отметил Алимов.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве
и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman
. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко
представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".