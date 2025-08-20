Рейтинг@Mail.ru
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:22 20.08.2025 (обновлено: 12:00 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/intervidenie-2036464746.html
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна - РИА Новости, 20.08.2025
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна
Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:22:00+03:00
2025-08-20T12:00:00+03:00
культура
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_399c0a139d9c14ee12a6ce6a2e9a56c0.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов."Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС, и СНГ, и Латинской Америки, и Азии… Если я не ошибаюсь, итого 21 страна", - сказал он на пресс-конференции во вторник.По словам Алимова, в конкурсе примут участие Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Республика Казахстан, Катар, Кения, Китайская народная республика, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, США, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Эфиопия, ЮАР."Интервидение" – это действительно масштабный международный проект, который потребовал кропотливой многомесячной работы на всех этапах его подготовки… Организаторы не ставили какие-то ограничения. Приглашения направлялись практически на все континенты... Я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было", - отметил Алимов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250814/intervidenie-2035156089.html
https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_41a3ae19814be7d45e7f3147604c2369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия
Культура, США, Россия
Участие в Интервидении подтвердила 21 страна

Участие в Интервидении подтвердила 21 страна, включая США

CC0 / / Микрофон на сцене
Микрофон на сцене - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC0 / /
Микрофон на сцене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.
"Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС, и СНГ, и Латинской Америки, и Азии… Если я не ошибаюсь, итого 21 страна", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Представительница Кубы рассказала, какую песню исполнит на "Интервидении"​
14 августа, 06:18
По словам Алимова, в конкурсе примут участие Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Республика Казахстан, Катар, Кения, Китайская народная республика, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, США, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.
"Интервидение" – это действительно масштабный международный проект, который потребовал кропотливой многомесячной работы на всех этапах его подготовки… Организаторы не ставили какие-то ограничения. Приглашения направлялись практически на все континенты... Я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было", - отметил Алимов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
12 августа, 00:16
 
КультураСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала