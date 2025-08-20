Рейтинг@Mail.ru
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/inflyatsiya-2036504284.html
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе - РИА Новости, 20.08.2025
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:15:00+03:00
2025-08-20T14:15:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
фонд "общественное мнение"
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле", - сказано в исследовании. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае - еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее. В июне Минэкономразвития сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции. ЦБ в конце июля понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%.
https://ria.ru/20250818/rossiya-2036141790.html
https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035104772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение", центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Фонд "Общественное мнение", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле", - сказано в исследовании.
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться
18 августа, 19:57
С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.
В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае - еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее.
В июне Минэкономразвития сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции. ЦБ в конце июля понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
13 августа, 19:12
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Фонд "Общественное мнение"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала