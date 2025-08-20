https://ria.ru/20250820/inflyatsiya-2036504284.html

Инфляционные ожидания россиян выросли в августе

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле", - сказано в исследовании. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае - еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее. В июне Минэкономразвития сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции. ЦБ в конце июля понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%.

