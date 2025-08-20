Эксперт рассказал, как хакеры используют ИИ

https://ria.ru/20250820/ii-2036426708.html

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Хакеры стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы перебирать пароли и логины от аккаунтов россиян на маркетплейсах и в банковских приложениях - число атак такого типа в августе выросло на 24% в сфере онлайн-торговли и на 17% - в финансовом секторе, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. "По итогам августа 2025 года специализированная лаборатория Servicepipe зафиксировала рост атак типа brute-force (перебор логинов и паролей - ред.) на 24% в сегменте онлайн-торговли и на 17% - в финансовой сфере. Это не просто статистическое колебание, а показатель структурных изменений в тактике злоумышленников. Главный катализатор - активное внедрение инструментов искусственного интеллекта в автоматизированные схемы взлома", - сказал Чемякин. Он объяснил, что раньше хакеры осуществляли перебор логинов и паролей очень "шумно", и это легко отслеживалось. Искусственный интеллект помогает злоумышленникам формировать словари паролей на основе открытых данных о пользователях: имена, даты рождения, e-mail адреса, привычные комбинации из утекших баз. Кроме того, ML-модели предугадывают поведение пользователей на основе соцсетей, профессии или места жительства - какие пароли он бы установил. Кроме того, добавил эксперт, некоторые ресурсы гораздо лояльнее относятся к запросам от ИИ-ботов, чем от человека - владельцы вредоносных ботов как раз и используют такие лазейки. "Сектор e-commerce оказался в фокусе атак - во многом из-за большого количества повторяющихся или упрощенных паролей у пользователей, высокой скорости транзакций и постоянного притока новых регистраций. Финансовый сектор атакуется более осторожно, но атакующие используют ИИ для поиска слабых звеньев в цепочке доступа - например, устаревшие интеграции или внешние партнерские сервисы", - добавил Чемякин.

