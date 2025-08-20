Рейтинг@Mail.ru
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО
13:03 20.08.2025 (обновлено: 16:12 20.08.2025)
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО
Более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры. "Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО", — говорится в публикации. По данным канала, в распоряжении хакеров оказались файлы, которые содержат ФИО боевиков, информацию о месте их гибели или пропажи, личные данные, контакты ближайших родственников, а также фотографии.За три года Украина потеряла 1 миллион 721 тысячу человек:Группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. Речь идет о фотографиях погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов. Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также списки стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.
украина
Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО

Mash: более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры.
"Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО", — говорится в публикации.
По данным канала, в распоряжении хакеров оказались файлы, которые содержат ФИО боевиков, информацию о месте их гибели или пропажи, личные данные, контакты ближайших родственников, а также фотографии.
За три года Украина потеряла 1 миллион 721 тысячу человек:
  • 118,5 тысячи — в 2022 году;
  • 405,4 тысячи — в 2023-м;
  • 595 тысяч — в 2024-м;
  • 621 тысячу — в 2025-м.
Группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. Речь идет о фотографиях погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.
Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также списки стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
