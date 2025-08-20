https://ria.ru/20250820/hakery-2036486619.html

Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО

Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО - РИА Новости, 20.08.2025

Хакеры раскрыли данные о потерях Украины в ходе СВО

Более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более 1,7 миллиона боевиков ВСУ погибли или пропали без вести с начала специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры. "Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО", — говорится в публикации. По данным канала, в распоряжении хакеров оказались файлы, которые содержат ФИО боевиков, информацию о месте их гибели или пропажи, личные данные, контакты ближайших родственников, а также фотографии.За три года Украина потеряла 1 миллион 721 тысячу человек:Группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. Речь идет о фотографиях погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов. Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также списки стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.

