Защита Гуцул обжаловала приговор
Защита Гуцул обжаловала приговор в Апелляционной палате Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала приговор в Апелляционной палате Кишинева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
"Отправили апелляцию сегодня. Надеемся, что наши доводы будут приняты во внимание. Мы по-прежнему настаиваем, что Гуцул и Светлана Попан невиновны. Будем добиваться оправдательного приговора, так как в процессе были допущены многочисленные нарушения", — сказал он.
Сторонники Гуцул требуют допустить депутатов в СИЗО
18 августа, 15:08
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
- Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
- Защита Гуцул назвала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
- Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
12 августа, 13:46
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.