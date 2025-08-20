https://ria.ru/20250820/gutsul-2036446906.html

Защита Гуцул обжаловала приговор

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала приговор в Апелляционной палате Кишинева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 20.08.2025

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала приговор в Апелляционной палате Кишинева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару."Отправили апелляцию сегодня. Надеемся, что наши доводы будут приняты во внимание. Мы по-прежнему настаиваем, что Гуцул и Светлана Попан невиновны. Будем добиваться оправдательного приговора, так как в процессе были допущены многочисленные нарушения", — сказал он.Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

