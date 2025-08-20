https://ria.ru/20250820/gutsul-2036433155.html

Адвокаты Гуцул оспорят приговор ей на фоне массовых протестов в Молдавии

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в среду подаст апелляцию на приговор ей суда первой инстанции в апелляционную палату Кишинева. Районный суд молдавской столицы 5 августа приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением по делу о финансировании партии "Шор", которую прозападные власти республики объявили антиконституционной. По этому же делу активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет заключения. Адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул, ознакомившись с текстом обвинения и приговором суда, 20 августа подает протест в апелляционную палату Кишинева для обжалования приговора. ГАГАУЗИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ ПРИГОВОР Сама Гуцул назвала решение суда политической расправой по указке сверху и заявила о намерении бороться за свое имя и правду. В своем обращении глава Гагаузии призвала к межнациональному единству, отметив, что гагаузы, молдаване, украинцы, русские и болгары являются одним народом, а единство дороже всего. Глава автономии обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с политическими противниками. Народное собрание Гагаузии не признало приговор и выступило с резолюцией в защиту своего руководителя. Депутат от политблока "Победа" Вадим Фотеску заявил на митинге в поддержку Гуцул, что ее защиту возьмут на себя международные адвокаты Гонсало Бойе и Уильям Жюли. Бойе ранее защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РАЗГОН МИРНОЙ АКЦИИ Сторонники блока "Победа" ежедневно проводят митинги в поддержку Гуцул и Попан у СИЗО, где они содержатся. В минувшую субботу состоялась масштабная акция протеста, однако полиция помешала участникам собраться на площади у железнодорожного вокзала, в результате чего прошли локальные митинги в этом районе. Полиция Молдавии сообщила о задержании 69 человек во время этих протестов. Вечером протестующие установили палаточный лагерь, который был снесен силовиками. Полиция сообщила, что граждане ромской и гагаузской национальностей участвовали в платных акциях протеста возле государственных учреждений в столице. Для восстановления порядка полиция доставила в участки 28 человек. В правоохранительных органах утверждают, что задержанным было поручено провоцировать силовиков на агрессивные действия. Оппозиционный блок "Победа" пообещал оказать юридическую помощь всем незаконно задержанным участникам протестов. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОППОЗИЦИИ Лидер блока "Победа" Илан Шор призвал местные и районные власти страны не подчиняться правящей партии. Ранее Гуцул через адвокатов передала из СИЗО послание участникам акций протеста, в котором заявила о готовности продолжать борьбу с диктатурой президента Санду. Оппозиционные силы обвиняют правящую партию "Действие и солидарность" в политических преследованиях накануне парламентских выборов, намеченных на 28 сентября. Помимо дела Гуцул, уголовные дела возбуждены против ряда других оппозиционных политиков. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за поездки в Россию. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

