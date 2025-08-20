https://ria.ru/20250820/gosduma-2036416599.html

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о запрете овербукинга

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госдума может в октябре рассмотреть в первом чтении законопроект о введении запрета на использование авиаперевозчиками овербукинга (сверхбронирования билетов), сообщил РИА Новости депутат Госдумы, соавтор инициативы Владимир Кошелев (ЛДПР). Соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты парламента второго июня. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. В документе отмечалось, что овербукингом признается ситуация, при которой на определенный рейс было продано билетов в большем количестве, чем предусмотрено мест на воздушном судне. "Госдума может рассмотреть законопроект нашей фракции ЛДПР о недопустимости овербукинга при продаже авиабилетов в октябре. Мы рассчитываем, что коллеги из профильного комитета ГД по транспорту нас поддержат", - сказал Кошелев. По его словам, данная инициатива является важным шагом в сторону усиления защиты прав потребителей и обеспечения более предсказуемого и комфортного опыта авиаперелетов. "Когда пассажир покупает билет, он заключает договор с авиакомпанией, ожидая, что ему будет предоставлено место на конкретном рейсе. Овербукинг – это одностороннее решение авиакомпании, которое де-факто нарушает этот договор, ставя интересы компании выше оплаченных прав пассажира. При этом, пассажир находится в уязвимом положении. Узнав о невозможности вылета, он вынужден соглашаться на условия авиакомпании (другой рейс или компенсация), которые могут быть абсолютно неадекватны его потерям и планам. У пассажира нет возможности предотвратить или заранее предвидеть овербукинг, что лишает его контроля над собственным временем и маршрутом", - добавил он. Парламентарий отметил, что вынужденное ожидание следующего рейса, пересадки, изменение планов вызывают значительный стресс у пассажиров, а также потерю времени, нервов и сил, а компенсация, предлагаемая авиакомпаниями, часто не покрывает реальные финансовые потери пассажира – это может быть упущенная выгода от сорванной деловой встречи, стоимость невозвратного бронирования отеля или автомобиля, потеря предоплаченной экскурсии, пропущенное важное мероприятие. Кошелев уточнил, что для многих овербукинг означает "крушение всех планов", что полностью портит впечатления от путешествия. "Аргумент авиакомпаний о необходимости овербукинга для компенсации "неявок" перекладывает риски их бизнес-модели на плечи пассажиров. Запрет овербукинга вынудит авиакомпании внедрять более совершенные системы прогнозирования пассажиропотока, гибкие тарифы, а также использовать другие методы оптимизации загрузки рейсов без ущерба для тех, кто уже купил билет. Это побудит их искать решения, которые не нарушают права добросовестных пассажиров", - заключил он.

