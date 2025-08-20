Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложат ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/gosduma-2036414172.html
В ГД предложат ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием
В ГД предложат ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием - РИА Новости, 20.08.2025
В ГД предложат ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о введении предельного уровня соотношения заработной платы РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:47:00+03:00
2025-08-20T01:47:00+03:00
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о введении предельного уровня соотношения заработной платы руководителей и подчиненных в госсекторе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что это означает, что заработная плата руководителя не может быть в пять раз больше заработной платы подчиненного. "Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и установить предельный уровень соотношения заработных плат руководителей в организациях с госучастием", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что соотношение зарплаты руководителей и подчиненных регламентируется федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. "Но по факту эта сфера толком не регулируется. Начальники начисляют себе кто во что горазд. "Рулит" тот, у кого больше власти, полномочий и кто влияет на утверждение тарифной сетки или распределение премий", - добавил лидер партии. Миронов считает, что по этой причине у руководства безо всяких на то оснований доходы могут многократно превышать зарплаты подчиненных. "Наш законопроект позволит оптимизировать механизмы оплаты труда внутри госорганизаций и сэкономить бюджетные средства. Мы должны заботиться о каждом работнике, а не только о тех, кто на верхушке. Система оплаты труда должна быть справедливой. Если мы примем этот законопроект, то сможем улучшить ситуацию с зарплатами, не увеличивая расходы", - сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250812/gosduma-2034692890.html
https://ria.ru/20250810/rossiya-2034447594.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
В ГД предложат ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием

СРЗП предложит ограничить зарплаты руководства в организациях с госучастием

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о введении предельного уровня соотношения заработной платы руководителей и подчиненных в госсекторе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах
12 августа, 00:10
"Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что это означает, что заработная плата руководителя не может быть в пять раз больше заработной платы подчиненного.
"Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и установить предельный уровень соотношения заработных плат руководителей в организациях с госучастием", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что соотношение зарплаты руководителей и подчиненных регламентируется федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. "Но по факту эта сфера толком не регулируется. Начальники начисляют себе кто во что горазд. "Рулит" тот, у кого больше власти, полномочий и кто влияет на утверждение тарифной сетки или распределение премий", - добавил лидер партии.
Миронов считает, что по этой причине у руководства безо всяких на то оснований доходы могут многократно превышать зарплаты подчиненных.
"Наш законопроект позволит оптимизировать механизмы оплаты труда внутри госорганизаций и сэкономить бюджетные средства. Мы должны заботиться о каждом работнике, а не только о тех, кто на верхушке. Система оплаты труда должна быть справедливой. Если мы примем этот законопроект, то сможем улучшить ситуацию с зарплатами, не увеличивая расходы", - сказал Гусев РИА Новости.
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Миронов призвал ограничить максимальную торговую наценку на продукты
10 августа, 16:42
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала